Leipzig

Sie zieht die Passanten im Zentrum Süd sofort in ihren Bann. Seit Tagen bleiben immer wieder Leute neben dem Obst- und Gemüseladen an der Karl-Liebknecht-Straße 7 stehen, um sich die „Madonna mit Kind“ näher anzuschauen. Diesen Titel trägt das wohl schönste Graffito Leipzigs. Es ist gerade auf nahezu wunderbare Weise wieder zum Vorschein gekommen.

Erschaffen hat das Bild der französische Künstler Xavier Prou, weltweit bekannt unter dem Pseudonym Blek le Rat. 1991 nahm er als 40-Jähriger an einem Graffiti-Festival an der Universität Leipzig teil – verliebte sich hier in jene Sybille, die das Treffen organisiert hatte und der er das Wandbild mit der Madonna widmete („Für Sybille...“). Die Angebetete erfuhr erst Tage später durch Dritte von dem Werk, war aber offenbar beeindruckt. Beide heirateten ein Jahr später und bekamen einen Sohn.

Übervater der Schablonengraffiti

Blek le Rat gilt als Übervater der Schablonengraffiti innerhalb der Streetart – obwohl vor ihm schon Punks diese Technik genutzt hatten. Er studierte an der Pariser Kunsthochschule Grafik und Architektur, brachte zunächst kleinformatige Motive wie Ratten, Panzer und Bananen im öffentlichen Raum an. Schließlich folgten große Schablonen, die Künstler, Politiker, Faune, Zentauren, Jesus und diverse Madonnen zeigten. „Wann immer ich sie auf die Wände malte, hatte ich das Gefühl, einen Teil von mir selbst an den Wänden aller Städte, die ich besuchte, zu lassen“, sagte der Meister einmal.

Das Schablonengraffito "Madonna mit Kind" ist nun hinter einer neuen Scheibe wieder in der Karl-Liebknecht-Straße 7 zu sehen. Es wurde 1991 vom französischen Künstler Blek le Rat erschaffen und signiert. Die Erläuterungen dazu gibt es jetzt in drei Sprachen, auch das kleine Denkmalsschild ist neu. Quelle: Jens Rometsch

Das Leipziger Wandbild hatte die berühmte „Madonna dei Pellegrini“ (Pilgermadonna) zum Vorbild, ein 1604 bis 1606 entstandenes Ölgemälde von Caravaggio in Rom. Jedoch spiegelte Blek le Rat das Original: Er sprühte die Maria und das Jesuskind also genau seitenverkehrt. In der Karl-Liebknecht-Straße schauten sie ursprünglich auf zwei winzige menschliche Figuren ein Stück links von der Madonna, die aber nicht erhalten geblieben sind.

2012 unter alten Plakaten entdeckt

Nur Zufällen ist es überhaupt zu verdanken, dass dieses Kunstwerk nun wieder im Stadtbild betrachtet werden kann. Vor zehn Jahren war es bei der Sanierung des Gründerzeithauses unter alten Plakaten wiederentdeckt worden. Die Leipziger Streetart-Expertin Maxi Kretzschmar erkannte es sofort, erinnerte sich, dass sie als Kind auf dem Weg zur Schule das Bild der Madonna mit dem Kind immer wieder angeschaut hatte. Sie setzte sich für den Erhalt ein, stellte den Bezug zu Blek le Rat her, schrieb ihm schließlich einen Brief.

Der Künstler Blek le Rat ebnete der Schablonen-Technik den Weg in die Street-Art. Quelle: Yesenia Hernandez

„Es wäre schön, wenn wir das Graffito an diesem Platz erhalten könnten, denn es bedeutet eine Menge für Sybille und mich“, lautete die Antwort aus Frankreich. Blek le Rat kam einige Monate später selbst nach Leipzig, um es zu restaurieren. Und er berichtete, es sei sein ältestes erhaltenes Straßenkunstwerk. Für 9000 Euro, die der private Bauträger Horst Langner und die Stadt Leipzig gemeinsam aufbrachten, bekam das Werk eine dicke Schutzscheibe samt Erläuterungstext. Zur Enthüllung im April 2013 stand die „Madonna mit Kind“ schon unter Denkmalschutz.

Scheibe auf eigene Kosten erneuert

Doch irgendwann prangten die ersten Werbeplakate auf der Scheibe. Trotz Gegenmaßnahmen war bald jahrelang alles zugeklebt und beschmiert, sogar die Scheibe zerkratzt, erinnert sich Steffen Luther. Der 36-Jährige ist Gesellschafter der Hausverwaltung ImmoVewa GmbH mit Sitz im Vogtland, die auch Objekte in Leipzig und Chemnitz betreut. „Im vergangenen Winter haben wir gemeinsam mit den Eigentümern der Wohnungen entschieden, diesen traurigen Zustand zu beenden und das Bild auf eigene Kosten wieder für alle Welt sichtbar zu machen“, berichtet er.

Besonders Babette Schenker und sein Vater Wolfgang Luther – die Geschäftsleitung von ImmoVewa – hätten sich dafür eingesetzt und alles organisiert. Im vergangenen Monat konnte dann eine im Denkmalschutz erfahrene Firma die Scheibe erneuern. Sie ergänzte auch den kurzen Erläuterungstext um Fassungen in französischer und englischer Sprache, brachte zudem ein kleines Denkmalschild an. Neben das Kunstwerk kam noch eine eindringliche Warnung, dass dort Plakatieren verboten ist.

So sah die „Madonna mit Kind“ aus – bevor das Bild in den Neunzigerjahren für lange Zeit hinter einer Plakatwand verschwand. Quelle: privat / LVZ-Archiv

Sowohl das Leipziger Amt für Bauordnung und Denkmalpflege als auch das Kulturamt begrüßen diese private Initiative sehr, heißt es im Rathaus. Finanziell beteiligt habe sich die Stadt diesmal nicht. Das vor 31 Jahren in einer nächtlichen Aktion entstandene Bild kehrt zu einem guten Zeitpunkt ins Stadtbild zurück. Denn am 11. September 2022 wird Leipzig die bundesweite Eröffnungsveranstaltung zum „Tag des offenen Denkmals“ ausrichten. Denkmalgeschützte Graffiti gibt es in Deutschland keine fünf Stück.

Von Jens Rometsch