Blick hinter die Kulissen eines Leipziger Blutspendezentrums

Leipzig

In Deutschland werden täglich 15 000 Blutspenden benötigt, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Nachdem die Krankenhäuser in den pandemischen Zeiten viele planbare Operationen verschieben mussten, können die Kliniken jetzt wieder verstärkt in den Regelbetrieb umschalten. Da Blut nicht künstlich herstellbar ist, wird jede einzelne Spende dringend gebraucht.

Am Weltblutspendetag, der an den Geburtstag des Pathologen Karl Landsteiner erinnert, der 1901 die Blutgruppen entdeckte, soll die Werbetrommel für Erstspender gerührt werden. Die LVZ hat sich in einem Leipziger Blutspendezentrum von Deutschlands größtem privatwirtschaftlichen Blut- und Plasmaspendedienst umgesehen und nachgefragt.

Freiwillige gesucht

Das Foyer strahlt einladend in den Farben rot-weiß. Noch ist der Andrang im Spendezentrum der Haema verhalten, während in der City vor der Haustür das Leben wieder pulsiert und Fahrt aufnimmt. Leise betreten die möglichen Spender, die keinen negativen Coronatest benötigen, den Raum und melden sich bei den Mitarbeitern hinter Plexiglas am Empfang. Bevor es in den großen, hellen Spendersaal geht, müssen sich alle beim diensthabenden Arzt Johannes Schumann zum Gesundheitscheck vorstellen. Der 27-Jährige entscheidet erst nach einem Gespräch über die tagesaktuelle Eignung. Nur mit seiner Erlaubnis dürfen alle den nächsten Schritt zur Liege in den lichtdurchfluteten Saal gehen, dem Arbeitsplatz des leitenden Operator. Der ist weiblich und heißt Irina Richter. Sie hat schon in den Achtzigerjahren eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und ist seit fast elf Jahren beim örtlichen Blutspendedienst beschäftigt.

Die leitende Schwester Irina Richter liebt ihre Arbeit im Blutspendezentrum. Quelle: Christian Modla

„Vor Corona kamen täglich 120 bis 180 Leute zum Spenden vorbei. Und auch im Lockdown konnten wir die Versorgung gewährleisten“, sagt die 57-Jährige. Vieles sei erschwerend gewesen, die Arbeit mit FFP2-Masken sehr anstrengend, aber die Zeit hätte auch etwas Positives hervorgebracht – das Zentrum arbeitet seitdem mit Terminvergabe. Das werde beibehalten, das habe sich bewährt, sagt Schwester Irina.

Erstspende mit 18

Franziska Gießler wird von einem Haema-Mitarbeiter auf eine Plasma-Spende vorbereitet. Quelle: Christian Modla

Franziska Gießler, die als Schuldnerberaterin in Leipzig arbeitet, war vor zwei Wochen das erste Mal vor Ort, um eine Vollblutspende abzugeben. Diesmal kommt die 23-Jährige zur Plasmaspende, die bis zu 60 Mal jährlich durchgeführt werden kann. „Mit 18 habe ich schon beim DRK Blut gespendet. Du gibst anderen etwas, was sie dringend brauchen“, sagt die junge Frau mit großer Selbstverständlichkeit.

Termine über App buchen

Stefan Schleicher leistet wichtige Aufklärungsarbeit in ganz Sachsen. Quelle: Christian Modla

Stefan Schleicher, Ansprechpartner aller Spender in ganz Sachsen, freut sich über jeden Einzelnen, der am Sonnabend vorbeischaut und Gutes tut. Der 37-jährige gelernte Werbekaufmann ist seit 17 Jahren in der Branche tätig, seit zwei Jahren macht er Aufklärungsarbeit für die Haema, die ihren Unternehmenssitz in Leipzig hat. Bundesweit betreut die Firma 41 Zentren, drei davon in der Messestadt. Er appelliert an alle, sich als Erstspender zu melden, um das Leben anderer zu retten: „Sie brauchen nur ihren Personalausweis mitbringen und eine Stunde Zeit für die notwendige Erstuntersuchung. Die Spende von einem halben Liter Vollblut dauert nur maximal zehn Minuten“, erklärt der Mitarbeiter. Jeder weitere Termin sei auch über eine App schnell und einfach zu realisieren.

Nur ein kleiner Piks, der Leben verbessern kann: Haema-Pressesprecherin Britta Diebel brennt für ihre Arbeit und spendet auch für andere. Quelle: Christian Modla

In Zeiten der Pandemie konnten alle Zentren unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen geöffnet bleiben, betont Britta Diebel, Pressesprecherin der Haema. „Einerseits wurden die Bürger angehalten, zu Hause zu bleiben, aber wir haben sie für dringende Blutspenden gebraucht“, erinnert sich die 39-Jährige. In Hinblick auf ein Sommerloch im Blutdepot zähle jetzt jede Spende. Um einem Versorgungsengpass entgegenzuwirken, werde Haema Anfang Juli vor den großen Ferien in Sachsen noch einmal einen Neuspender-Aufruf starten. „Bevor die Leute ihre Koffer für den Urlaub packen, mögen sie bitte bei uns vorbeikommen“, hofft sie.

Krebspatient braucht Fremdblut

Der 83-jährige Horst Wetzig aus Mügeln bei Oschatz ist auf die stillen Helden angewiesen. Vor einigen Monaten diagnostizierten Ärzte eine Form des Knochenmarkkrebses. In Folge dessen bildet sein Körper zu wenig rote Blutkörperchen, deren Vorhandensein für die Sauerstoffversorgung der Organe jedoch existenziell ist. „Die Spender, deren Blut ich bekomme, sind heute meine einzige Garantie fürs Leben. Auch wenn ich sie nicht persönlich kenne, so bin ich jedem Einzelnen doch überaus dankbar“, sagt der Patient des Helios Park-Klinikum Leipzig.

Nur ein kleiner Piks

„Traut euch. Jede Blutspende hilft! Und es ist nur ein kleiner Piks“, unterstreicht die Kommunikationschefin ihren Aufruf. Verständnis zeigt sie aber auch dafür, dass sich die Menschen nach vielen Monaten des Verzichts erst einmal den schönen Dingen zuwenden würden. „Aber bitte vergesst das Blutspenden nicht“, wendet sie sich an alle Gesunden zwischen 18 und 65 Jahren. Derzeit gebe es nur drei Prozent, die regelmäßig Blut spenden. Während Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten antreten dürfen, können Männer maximal sechs Spenden in dem Zeitraum abgeben.

Solidarität in Corona-Zeiten

Während der Corona-Pandemie sind nach den Erfahrungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auffallend viele junge Menschen zum ersten Mal zum Blutspenden gegangen. Das sei mit Blick auf den demografischen Wandel wichtig, sagte ein Sprecher der DRK-Blutspendedienste in München. Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr mit viel Verunsicherung habe es eine Welle der Solidarität gegeben. Im Sommer 2020 sei das Aufkommen eher knapp geworden. Während weniger Menschen wegen Urlauben etwa in Malaria-Risikogebieten von Spenden ausgenommen waren, hinderten etwa Quarantänepflichten auf der anderen Seite den ein oder anderen Spender. Das laufende Jahr sei bisher „sehr zufriedenstellend angelaufen“, sagte der Sprecher weiter. Genaue Zahlen von Kliniken und privaten Anbietern für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor.

Anderen helfen und Gutes tun

Spender Sebastian Metzig (37) nimmt sich am Montag Zeit, um seine Erstspende abzugeben. Quelle: Christian Modla

Für Montag hat Sebastian Metzig einen Termin für seine Erstspende in Leipzig Am Markt 9 gebucht. Der 37-Jährige habe im Familienkreis die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, krankheitsbedingt auf eine Spende angewiesen zu sein. „Ich will anderen helfen und wenn ich etwas gebe, fühle ich mich nachher auch wohl“, sagt der Psychologe.

Hier können Sie ab Montag Blut spenden DRK-Blutspende Blut- und Plasmaspendezentrum: Prager Straße 13: Mo. 8-14 Uhr, Di., Mi., Do. 13-18.30 Uhr, Fr. 8-13 Uhr. Informationen und Terminvereinbarungen unter Telefon 0341 2535 4410 oder 0800 1194911 sowie www.blutspende.de Fuchs-Gastro-Markt: Zum Bahnhof 24, Mi. 15-19 Uhr Gesundheitsamt Grünau: Miltitzer Allee 36, Mo. 13.30-18.30 Uhr (Terminvereinbarung erforderlich unter Tel. 0341 9725 393 sowie info@blutbank-leipzig.de) Kulturzentrum Werk 2: Kochstraße 132, Mo. 14-19 Uhr (Terminvereinbarung erforderlich unter 0341 9725393 sowie info@blutbank-leipzig.de) Haema-Blutspendezentren Markt 9: Termine unter 0341 2120060, Mo.-Fr. 8-18.30 Uhr, Sa. 8-12 Uhr Gohlis-Arkaden, Lützowstraße 11: Termine unter 0341 5830950. Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 7-13 Uhr Connewitz, Karl-Liebknecht-Straße 153-155: Termine unter 0341 3037680. Mo.-Fr. 8-19 Uhr, Sa. 8-12 Uhr Institut für Transfusionsmedizin: Johannisallee 32, Haus 8: Mo., Fr. 8-15.30 Uhr, Di.-Do. 11.30-19 Uhr Abnahmestelle Gohils-Park: Landsberger Str. 81, 4. OG: Di., Do. 11-18.30 Uhr, Fr. 8-15.30 Uhr. Infos und Termine unter Telefon 0341 972393 sowie www.blutbank-leipzig.de

Von Regina Katzer