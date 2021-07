Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag in Leipzig:

Bautzner Straße

Adenauerallee

Kohlweg

Ossietzkystraße

Goyastraße

Jacobstraße

Cottaweg

Dreillindenstraße

Radefelder Weg

Wiederitzscher Straße

Diederotstraße

Sasstraße

Poststraße

Georg-Herwegh-Straße

Südtangente

Zur Lindenhöhe

Hans-Beimler-Straße

Yorkstraße

Franz-Mehring-Straße

Essener Straße

Kloßstraße

Asternweg

Schönauer Straße

Arthur-Nagel-Straße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag in Leipzig:

Josephstraße

Könneritzstraße

Oeserstraße

Klingenstraße

Friederikenstraße

Windscheidstraße

Koburger Straße

Brandstraße

Riemannstraße

Braustraße

Nürnberger Straße

Elsterstraße

Reichpietschstraße

Täubchenweg

Oststraße

Schönbachstraße

Am Sportforum

Jahnallee

Klingerweg

Ferdinand-Lassalle-Straße

Walter-Markov-Ring

Althener Straße

Permoser Straße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ