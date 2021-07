Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Eutritzscher Straße

Theresienstraße

Goethesteig

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Zum Dölitzer Schacht

Karl-Siegismund-Straße

Bernhardstraße

Adenauerallee

Lilienstraße,

Seehausener Straße

Gypsbergstraße

Coppistraße

Lützowstraße

Altenburger Straße

Karl-Liebknecht-Straße

Schleußiger Weg

Kurt-Eisner-Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag in Leipzig:

Schönbachstraße

Martinstraße

Baalsdorfer Straße

Albrechtshainer Straße

Fritz-Reuter-Straße

Krätzbergstraße

Wodanstraße

Tauchaer Straße

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Probstheidaer Straße

Südtangente

Breitenfelder Straße

Möckernscher Weg

Landsberger Straße

Althener Straße

Arnoldplatz

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

