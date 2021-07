Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag in Leipzig:

Messe-Allee

Georg-Herwegh-Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Löbauer Straße

Zeumerstraße

Rostocker Straße

Schönefelder Allee

Augstinerstraße

Naunhofer Straße

Liebertwolkwitzer Straße

Stötteritzer Landstraße

Hans-Beimler-Straße

Eisenacher Straße

Möckernsche Straße

Mühlenstraße

Klettenstraße

Jahnallee

Goldene Hufe

Diamantstraße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag in Leipzig

Alte Dorfstraße

Saalfelder Straße

Spittastraße

Uhlandstraße

Frederickenstraße

Goethesteig

Leinestraße

B 2

Georg-Schwarz-Straße

Leipziger Straße

Gundorfer Straße

Pestalozzistraße

Stötteritzer Straße

Jahnstraße

Schönbachstraße

Oberdorfstraße

Grüne Gasse

Am Güterring

Dresdner Straße

Bernhardstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

