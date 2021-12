Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag:

Zwickauer Straße

Linnéstraße

Josephinenstraße

Eilenburger Straße

Klingenstraße

Könneritzstraße

Oeserstraße

Schnorrstraße

Mockauer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Bautzner Straße

Kohlweg

Wittenberger Straße

Sasstraße

Viertelsweg

Hannoversche Straße

Breslauer Straße

Stötteritzer Straße

Oststraße

Kolmstraße

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag

Spittastraße

Gemeindeamtsstraße

Ernst-Keil-Straße

Antonienstraße

Brünner Straße

Gärtnerstraße

Weißenfelser Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße

Brandstraße

Händelstraße

Brandiser Straße

Holzhäuser Straße

Sommerfelder Straße

Am Ritterschlößchen

Lützschenaer Straße

Bahnstraße

Quasnitzer Weg

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ