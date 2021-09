Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Dienstagvormittag in Leipzig:

Leipziger Windmühlenstraße

Semmelweisstraße

Schleußiger Weg

Karl-Tauchnitz-Straße

Zolaweg

Großpösnaer Straße

Teichmannstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Saturnstraße

Zschochersche Allee

Schomburgkstraße

Lützner Straße

Quasnitzer Weg

Lindenthaler Hauptstraße

Bahnstraße

Mühlenstraße

Schulze-Delitzsch-Straße

Zeumerstraße

Wichernstraße

Täubchenweg

Hier stehen die Blitzer am Dienstagnachmittag in Leipzig:

Leipziger Straße

Berliner Straße

Roscherstraße

Wittenberger Straße

Blochmannstraße

Eilenburger Straße

Josephinenstraße

Martin-Luther-Ring

Roßplatz

Bornaische Straße

Zum Dölitzer Schacht

Georg-Maurer-Straße

Leinestraße

Ludolf-Colditz-Straße

Breslauer Straße

Augustinerstraße

Strümpellstraße

Rackwitzer Straße

Leonhard-Frank-Straße

Schönefelder Allee

Ludwig-Erhard-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ