Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag:

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Franzosenallee

Russenstraße

Cottaweg

Marschnerstraße

Jahnallee

Paul-Michael-Straße

Engelsdorfer Straße

Stötteritzer Landstraße

Albrechtshainer Straße

Ratzelstraße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Schönauer Straße

Wundtstraße

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Probstheidaer Straße

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagnachmittag:

Permoserstraße

Wurzner Straße

Zweinaundorfer Straße

Albrechtshainer Straße

Diderotstraße

Travniker Straße

Neue Hallesche Straße

Tresckowstraße

Dornbergstraße

Lilienstraße

Eisenbahnstraße

Schulze-Delitzsch-Straße

Blochmannstraße

Delitzscher Straße

Poetenweg

Am Sportforum

Wodanstraße

Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Rostocker Straße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ