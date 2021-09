Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Franzosenallee

Nieritzstraße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Stötteritzer Landstraße

Karl-Friedrich-Straße

Blochmannstraße

Sasstraße

Thaerstraße

Bochumer Straße

Connewitzer Straße

Windscheidstraße

Bernhard-Göring-Straße

Telemannstraße

Grüne Gasse

Am Güterring

Dresdner Straße

Eilenburger Straße

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagnachmittag in Leipzig:

Lazarusstraße

Volbedingstraße

Löbauer Straße

Stöhrerstraße

Goyastraße

Marschnerstraße

Jahnallee

Ranstädter Steinweg

Göbschelwitzer Straße

Am Schenkberg

Stentzlerstraße

Gypsbergstraße

Delitzscher Straße

Poetenweg

Am Sportforum

Menckestraße

Zöllnerweg

Nordstraße

Roscherstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ