Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag in Leipzig:

Max-Liebermann-Straße

Olbrichtstraße

Eisenacher Straße

Sasstraße

Koburger Straße

Prinz-Eugen-Straße

Hans-Marchwitza-Straße

Bornaische Straße

Schulze-Boysen-Straße

Arno-Nitzsche-Straße

An der Tabakmühle

Semmelweisstraße

Heinrich-Heine-Straße

Goyastraße

Otto-Schmiedt-Straße

Paul-Michael-Straße

Meusdorfer Straße

Windscheidstraße

Wolfgang-Heinze-Straße

Brandstraße

Hier wird am Donnerstagnachmittag geblitzt:

Torgauer Straße

Lilienstraße

Kohlweg

Döllingstraße

Wundtstraße

Bernhard-Göring-Straße

Schenkendorfstraße

Brandvorwerkstraße

Wittenberger Straße

Berliner Straße

Roscherstraße

Richterstraße

Breitenfelder Straße

Kickerlingsberg

Delitzscher Straße

Blochmannstraße

Burghausener Straße

Am Ritterschlößchen

Gustav-Esche-Straße

Hans-Driesch-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ