Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagvormittag:

Torgauer Straße

Grundstraße

Mockauer Straße

Tauchaer Straße

Koburger Straße

Leinestraße

Georg-Maurer-Straße

Chemnitzer Straße

Albersdorfer Straße

Schönauer Straße

Geschwister-Scholl-Straße

Zschochersche Allee

Beethovenstraße

Telemannstraße

Riemannstraße

Klingerweg

Theodor-Heuss-Straße

Althener Straße

Dorfstraße

Kirchstraße

Hier stehen die Blitzer am Donnerstagnachmittag:

Delitzscher Straße

Franz-Mehring-Straße

Südtangente

Blücherstraße

Antonienstraße

Dreilindenstraße

Karl-Heine-Straße

Josephstraße

Kastanienweg

Leipziger Straße

Am Osthang

Sportplatzweg

Göteborger Straße

Lidicestraße

Zschortauer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Möckernsche Straße

Gohliser Straße

Ehrensteinstraße

Friesenstraße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ