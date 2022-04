Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Freitagvormittag:

Hallesche Straße

Lindenthaler Hauptstraße

Linkelstraße

Radefelder Weg

Wundtstraße

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Probstheidaer Straße

Merseburger Straße

Gemeindeamtsstraße

Ernst-Keil-Straße

Uhlandstraße

Olbrichtstraße

Hans-Beimler-Straße

Max-Liebermann-Straße

Gänseblümchenweg

Dachsstraße

Prof.-Andreas-Schubert-Straße

Im Blumengrund

Baalsdorfer Straße

Hier stehen die Blitzer am Freitagnachmittag:

Breitenfelder Straße

Sasstraße

Bahnhofstraße

Eisenacher Straße

Theklaer Straße

Friedrichshafener Straße

Ossietzkystraße

Sosaer Straße

Delitzscher Straße

Coppistraße

Poetenweg

Am Sportforum

Permoserstraße

Theodor-Heuss-Straße

Zweinaundorfer Straße

Albrechtshainer Straße

Albersdorfer Straße

Rehbacher Straße

Arthur-Nagel-Straße

Brückenstraße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ