Leipzig

Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen. Wo die Blitzer in der Messestadt täglich aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag in Leipzig:

Zschortauer Straße

Rosenowstraße

Dortmunder Straße

Mockauer Straße

Rolf-Axen-Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Schönauer Straße

Jenaer Straße

Zschochersche Allee

Ratzelstraße

Lausener Straße

Gärtnerstraße

Goyastraße

Eitingonstraße

Jacobstraße

Ranstädter Steinweg

Grüne Gasse

Bästleinstraße

Eilenburger Straße

Bernhardstraße

Hier wird am Mittwochnachmittag geblitzt:

Feldstraße

Kirchstraße

Nieritzstraße

Franzosenallee

Rackwitzer Straße

Wichernstraße

Volbedingstraße

Ossietzkystraße

Riesaer Straße

Schulstraße

Hans-Weigel-Straße

Arthur-Winkler-Straße

Am Osthang

An den Linden

Lützner Straße

Merseburger Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Marschnerstraße

Dreilindenstraße

Cottaweg

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ