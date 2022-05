Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwoch:

Vormittags:

Weißenfelser Straße

Klingenstraße

Karl-Heine-Straße

Groitzscher Straße

Stötteritzer Straße

Sommerfelder Straße

Schlesierstraße

Oberdorfstraße

Seehausener Straße

Georg-Herwegh-Straße

Delitzscher Straße

Gänseblümchenweg

Georg-Schwarz-Straße

Alte Dorfstraße

Am Osthang

Sandberg

Muldentalstraße

Kirchstraße

Alte Tauchaer Straße

Feldstraße

Nachmittags:

Auenseestraße

Hans-Oster-Straße

Mühlstraße

Delitzscher Landstraße

Stahmelner Straße

Louise-Otto-Peters-Allee

Georg-Schumann-Straße

Tresckowstraße

Döllingstraße

Hans-Weigel-Straße

Riesaer Straße

Schulstraße

Neubauernstraße

Schönauer Ring

Gärtnerstraße

Lausner Weg

Talstraße

Linnéstraße

Straße des 18. Oktober

Kurt-Eisner-Straße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ