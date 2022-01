Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag:

Zschortauer Straße

Rosenowstraße

Dortmunder Straße

Mockauer Straße

Antonienstraße

Ansbacher Straße

Schönauer Straße

Jenaer Straße

Am Osthang

Miltitzer Straße

Lützner Straße

Merseburger Straße

Liviastraße

Eitingonstraße

Jacobstraße

Ranstädter Steinweg

Grüne Gasse

Bästleinstraße

Eilenburger Straße

Bautzner Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag

Schulze-Delitzsch-Straße

Ludwig-Erhard-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Josephinenstraße

Rackwitzer Straße

Wichernstraße

Volbedingstraße

Ossietzkystraße

Walter-Albrecht-Weg

Lindenstraße

Salzhandelsstraße

Stentzlerstraße

Zschochersche Allee

Ratzelstraße

Lausener Straße

Gärtnerstraße

Kloßstraße

Breisgaustraße

Brückenstraße

Arthur-Nagel-Straße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

