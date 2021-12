Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig wieder mit teuren Fotos rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag:

Heinrich-Heine-Straße

Demmerringstraße

Rietschelstraße

Paul-Michael-Straße

Teichmannstraße

Störmthaler Straße

Bornaer Straße

Roßstraße

Bernhard-Göring-Straße

Brandstraße

Meusdorfer Straße

Wolfgang-Heinze-Straße

Mockauer Straße

Volbedingstraße

Gorkistraße

Balzacstraße

Fritz-Reuter-Straße

Göbschelwitzer Straße

Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Hier stehen die Blitzer am Mittwochnachmittag:

Friedrich-Ebert-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Gottschedstraße

Nürnberger Straße

Gemeindeamtsstraße

Spittastraße

Saarländer Straße

Plautstraße

Delitzscher Landstraße

Messe-Allee

Eisenacher Straße

Nordstraße

Wichernstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Semmelweisstraße

Mühlstraße

Rathenaustraße

Jacobstraße

Rackwitzer Straße

Georgiring

Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ