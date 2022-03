Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Mittwochvormittag:

Zwickauer Straße

Frau-Holle-Weg

Riemannstraße

Shakespearestraße

Kirchweg

Arnoldplatz

Riesaer Straße

Hugo-Aurig-Straße

Ernst-Keil-Straße

Demmeringstraße

Schomburgkstraße

Rückmarsdorfer Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Heine-Straße

Klingerweg

Marschnerstraße

Roßplatz

Bergstraße

Salomonstraße

Talstraße

Die Geschwindigkeitskontrollen am Nachmittag:

Hermann-Liebmann-Straße

Gerichtsweg

Schulze-Delitzsch-Straße

Täubchenweg

Bahnstraße

Rittergutsstraße

Travniker Straße

Stahmelner Allee

Muldentalstraße

Kirchstraße

Russenstraße

Hirschfelder Straße

Hans-Oster-Straße

Olbrichtstraße

Viertelsweg

Tresckowstraße

Grundstraße

BMW-Allee

Krätzbergstraße

Alte Theklaer Straße

Mehr zum Thema: Hier stehen die festinstallierten Blitzer in Leipzig.

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

