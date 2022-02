Leipzig

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in Leipzig mit Bußgeldern rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Wo in der Messestadt die Blitzer aufgebaut sind, erfahren Sie hier (dieser Text wird an allen Werktagen aktualisiert).

Hier stehen die Blitzer am Montag:

Vormittags:

Mariannenstraße,

Eilenburger Straße,

Täubchenweg,

Sommerfelder Straße,

Wurzner Straße,

Theodor-Heuss-Straße,

Döllingstraße,

Hohentichelnstraße,

An der Tabaksmühle,

Frau-Holle-Weg,

Feldstraße,

Naunhofer Straße,

B 2,

Koburger Straße,

Knautnaundorfer Straße,

Brückenstraße,

Lausener Straße,

Nikolai-Rumjanzew-Straße,

Arthur-Nagel-Straße,

Knautnaundorfer Straße

Nachmittags:

Weimarer Straße,

Dreilindenstraße,

Lindenauer Markt,

Plautstraße,

Goethesteig,

Lößniger Straße,

Georg-Maurer-Straße,

Wundtstraße,

Klingerweg,

Eitingonstraße,

Roscherstraße,

Goyastraße,

Altenburger Straße,

Arno-Nitzsche-Straße,

Prager Straße,

Nieritzstraße,

Stralsunder Straße,

Torgauer Straße,

Göteborger Straße,

Georg-Herwegh-Straße

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Von LVZ