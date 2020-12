Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Dienstagvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Ossietzkystraße

Hermann-Liebmann-Straße

Schulze-Delitzsch-Straße

Dornbergerstraße

Seumestraße

Knautnaundorfer Straße

Neubauernstraße

Kaninchensteig

Nonnenstraße

Klingenweg

Dieskaustraße

Groitzscher Straße

Kirschbergstraße

Kickerlingsberg

Eisenacher Straße

Möckernsche Straße

Straße Klettenstraße

Diamantstraße

Althener Straße

Straße Dorfstraße

Am Nachmittag stehen die Blitzer hier:

Connewitzer Straße

Martinstraße

Mühlstraße

Reichpietschstraße

Travniker Straße

Gartenwinkel

Gustav-Esche-Straße

Quasnitzer Weg

Weg Heinrich-Budde-Straße

Wittenberger Straße

Gohliser Straße

Max-Liebermann-Straße

Plautstraße

Gemeindeamtsstraße

Uhlandstraße

Merseburger Straße

Muldentalstraße

Kirchstraße

Liebertwolkwitzer Straße

Roßstraße

Von LVZ