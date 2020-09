Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Hier wird vormittags geblitzt

Leipzig : Hier wird nachmittags geblitzt

Alte Dorfstraße

Saalfelder Straße (Schule)

Spittastraße ( Schulweg )

) Uhlandstraße (Schule)

Bornaer Straße

Goethesteig

Leinestraße ( Schulweg )

) Friederikenstraße ( Schulweg )

) Heinrich-Heine-Straße (Schule)

(Schule) Leipziger Straße ( Schulweg )

( ) Gundorfer Straße ( Schulweg )

) Pestalozzistraße (Schule)

Lindenstraße ( Schulweg )

( ) Hans-Oster-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Seehausener Straße ( Schulweg )

( ) Grüne Gasse ( Schulweg )

) Am Güterring

Dresdner Straße

Bernhardstraße ( Schulweg )

Von LVZ