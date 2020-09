Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Dienstagvormittag in Leipzig :

Lausner Weg

Ratzelstraße

Diezmannstraße

Lausener Straße

Travniker Straße

Neue Hallesche Straße

Stahmelner Straße

Straße Kirschbergstraße

Rostocker Straße

Lazarusstraße

Lidicestraße

Löbauer Straße

Telemannstraße

Schenkendorfstraße

Leinestraße

Kohlenstraße

Dachsstraße

Goldene Hufe

Permoserstraße

Klettenstraße

Das sind die Blitzerstandorte am Dienstagnachmittag in Leipzig :

Arthur-Winkler-Straße

Im Blumengrund

Martinstraße

Zweinaundorfer Straße

Straße Quasnitzer Weg

Weg Bahnstraße

Hallesche Straße

Linkelstraße

Heinrich-Budde-Straße

Geibelstraße

Hans-Oster-Straße

Thaerstraße

Berggartenstraße

Poetenweg

Marschnerstraße

Jahnallee

Lützschenaer Straße

Straße Am Osthang

Burghausener Straße

Merseburger Straße

Von LVZ