Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Dienstagvormittag

Althener Straße

Engelsdorfer Straße

Hans-Weigel-Straße

Opalstraße

Braunstraße

Löbauer Straße

Rostocker Straße

Göteborger Straße

Karl-Liebknecht-Straße

Braustraße

Nürnberger Straße

Elsterstraße

Josephstraße

Schleußiger Weg

Weg Oeserstraße

Schnorrstraße

Plautstraße

Breisgaustraße

Schönauer Straße

Arthur-Nagel-Straße

Leipzig : Blitzer am Dienstagnachmittag

Poststraße

Lindenthaler Hauptstraße

Südtangente

Zur Lindenhöhe

Messe-Allee

Zeumerstraße

Schmidt-Rühl-Straße

Schönefelder Allee

Theodor-Neubauer-Straße

Josephinenstraße

Karl-Friedrich-Straße

Zweinaundorfer Straße

Straße Im Blumengrund

Kirchweg

Riesaer Straße

Diamantstraße

Muldentalstraße

Kirchstraße

Höltystraße

Prager Straße

Von LVZ