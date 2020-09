Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Dienstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig :

Bornaische Straße (Schule)

Ludolf-Colditz-Straße

An der Tabaksmühle

Frau-Holle-Weg ( Schulweg )

) Dreilindenstraße ( Schulweg )

) Altranstädter Straße

Antonienstraße ( Schulweg )

( ) Jacobstraße ( Schulweg )

) Zschochersche Allee ( Schulweg )

) Gerhard-Ellrodt-Straße

Anton-Zickmantel-Straße ( Schulweg )

( ) Schönauer Straße ( Schulweg )

( ) Otto-Schmiedt-Straße ( Schulweg )

( ) Schomburgkstraße

Georg-Schwarz-Straße (Schule)

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Wiederitzscher Landstraße ( Schulweg )

) Zur Lindenhöhe ( Schulweg )

) Gustav-Esche-Straße

Neue Hallesche Straße

Am Nachmittag wird an folgenden Stellen in Leipzig geblitzt:

Seumestraße (Schule)

Schönbergstraße (Schule)

Dieskaustraße (Schule)

Rippachtalstraße

Messe-Allee

Zschortauer Straße

Seehausener Allee (Schule)

Riemannstraße (Schule)

Richard-Lehmann-Straße

Friedrich-Ebert-Straße ( Schulweg )

( ) Beethovenstraße ( Schulweg )

) Mockauer Straße ( Schulweg )

) Rostocker Straße

Bautzner Straße ( Schulweg )

Straße ( ) Kohlweg

Talstraße ( Schulweg )

) Linnéstraße ( Schulweg )

) Straße des 18. Oktober

Kurt-Eisner-Straße

Von LVZ