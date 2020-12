Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Vormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Lützowstraße

Wiederitzscher Straße

Diderotstraße

Sasstraße

Gerberstraße

Nordstraße

Poetenweg

Connewitzer Straße

Holzhäuser Straße

Mühlstraße

Arno-Nitzsche-Straße

Hans-Driesch-Straße

Friesenstraße

Otto-Schmidt-Straße

Pestalozzistraße

Johann-Adolf-Straße

Windscheidstraße

Koburger Straße

Brandstraße

Hier stehen die Blitzer am Nachmittag:

Torgauer Straße

Adenauerallee

Elisabeth-Schumacher-Straße

Permoserstraße

Richard-Lehmann-Straße

Bernhard-Göring-Straße

Altenburger Straße

Roßplatz

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Berliner Straße

Roscherstraße

Stentzlerstraße

Olbrichtstraße

Bahnhofstraße

Delitzscher Landstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Großpösnaer Straße

Teichmannstraße

Zum Alten Seebad

Von LVZ