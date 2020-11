Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Franzosenallee

Russenstraße

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Stötteritzer Landstraße

Landstraße Karl-Friedrich-Straße

Lazarusstraße

Volbedingstraße

Löbauer Straße

Stöhrerstraße

Kickerlingsberg

Lützowstraße

Theresienstraße

Pfaffendorfer Straße

Neubauernstraße

Brünner Straße

Nilolai-Rumjanzew-Straße

Lausner Straße

Hier wird am Donnerstagnachmittag in Leipzig geblitzt

Engelsdorfer Straße

Opalstraße

Paunsdorfer Allee

Allee Arthur-Winkler-Straße

Diderotstraße

Louise-Otto-Peters-Allee

Poststraße

Delitzscher Landstraße

Dornbergerstraße

Täubchenweg

Salomonstraße

Schulze-Delitzsch-Straße

Connewitzer Straße

Straße Windscheidstraße

Bernhard-Göring-Straße

Telemannstraße

Breslauer Straße

Schönbachstraße

Kommandand-Prendel-Allee

Nieritzstraße

