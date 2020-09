Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig :

Max-Liebermann-Straße

Olbrichtstraße

Eisenacher Straße

Sasstraße

Koburger Straße

Prinz-Eugen-Straße

Hans-Marchwitza-Straße

Probstheidaer Straße

Straße Schulze-Boysen-Straße

Arno-Nitzsche-Straße

An der Tabaksmühle

Semmelweisstraße

Heinrich-Heine-Straße

Goyastraße

Otto-Schmied-Straße

Paul-Michael-Straße

Meusdorfer Straße

Straße Windscheidstraße

Wolfgang-Heinze-Straße

Brandstraße

Das sind die Blitzerstandorte am Donnerstagnachmittag in Leipzig :

Torgauer Straße

Lilienstraße

Kohlweg

Permoserstraße

Wundtstraße

Bernhard-Göring-Straße

Schenkendorfstraße

Brandvorwerkstraße

Wittenberger Straße

Theresienstraße

Berliner Straße

Roscherstraße

Breitenfelder Straße

Kickerlingsberg

Delitzscher Straße

Blochmannstraße

Burghausener Straße

Am Ritterschlößchen

Gustav-Esche-Straße

Hans-Driesch-Straße

Von LVZ