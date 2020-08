Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Donnerstag – hier stehen sie am Vormittag:

Gartenwinkel

Lindenthaler Hauptstraße

Franz-Mehring-Straße

Zur Lindenhöhe

Essener Straße

Göbschelwitzer Straße

Straße Georg-Herwegh-Straße

Fritz-Reuter-Straße

Strümpellstraße

Mölkauer Straße

Bornaer Straße

Karl-Friedrich-Straße

Lausner Weg

Weg Gerhard-Ellrodt-Straße

Zschochersche Allee

Allee Neubauernstraße

Georg-Maurer-Straße

Karl-Liebknecht-Straße

Altenburger Straße

B2

Leipzig : Blitzer am Donnerstag – hier gilt am Nachmittag Vorsicht:

Zweinaundorfer Straße

Naunhofer Straße

Holzhäuser Straße

Feldstraße

Stötteritzer Landstraße

Landstraße Störmthaler Straße

Straße Augustinerstraße

Althener Straße

Straße Wittenberger Straße

Delitzscher Straße

Max-Liebermann-Straße

Thaer-straße

Hans-Marchwitza-Straße

Leinestraße

Bornaische Straße

Straße Schwarzenbergweg

Merseburger Straße

Kastanienweg

Gundorfer Straße

Pestalozzistraße

Von LVZ