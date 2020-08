Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig am Donnerstag: Hier wird vormittags geblitzt

Lützowstraße

Wiederitzscher Straße

Diderotstraße

Sasstraße

Zschochersche Allee

Zur Heide

Lausener Straße

Neubauernstraße

Connewitzer Straße

Holzhäuser Straße

Mühlstraße

Arno-Nitzsche-Straße

Hans-Driesch-Straße

Rathenaustraße

Otto-Schmiedt-Straße

Pestalozzistraße

Johann-Adolf-Straße

Brandvorwerkstraße

Koburger Straße

Brandstraße

Leipzig am Donnerstag: Hier finden am Nachmittag Kontrollen statt

Torgauer Straße

Adenauerallee

Elisabeth-Schumacher-Straße

Permoserstraße

Richard-Lehmann-Straße

Bernhard-Göring-Straße

Altenburger Straße

Roßplatz

Zöllnerweg

Ranstädter Steinweg

Berliner Straße

Jahnallee

Stentzlerstraße

Olbrichtstraße

Bahnhofstraße

Delitzscher Landstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Großpösnaer Straße

Teichmannstraße

Zum Alten Seebad

Von LVZ