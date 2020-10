Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig

Lausner Weg

Ratzelstraße

Altranstädter Straße

Anton-Zickmantel-Straße

Lößniger Straße

Straße Prinz-Eugen-Straße

Rehbacher Straße

Straße Brückenstraße

Lindenauer Markt

Hans-Driesch-Straße

Lützner Straße

Plautstraße

Fritz-Reuter-Straße

Grundstraße

Seehausener Straße

Stentzlerstraße

Fritz-Reuter-Straße

Alte Theklaer Straße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Die Blitzerstandorte am Donnerstagnachmittag in Leipzig

Sommerfelder Straße

Albrechtshainer Straße

Straße Im Blumengrund

Händelstraße

Nordstraße

Zöllnerweg

Beethovenstraße

Löhrstraße

Hans-Marchwitza-Straße

Arno-Nitzsche-Straße

Bornaische Straße

Straße Goethesteig

Südtangente

Viertelsweg

Breitenfelder Straße

Diderotstraße

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Theodor-Heuss-Straße

Döllingstraße

