Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Vormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Karl-Siegismund-Straße

Josephinenstraße

Oststraße

Zweinaundorfer Straße

Straße Grundstraße

BMW-Allee

Krätzbergstraße

Alte Theklaer Straße

B 2

Prinz-Eugen-Straße

Meusdorfer Straße

Straße Brandvorwerkstraße

Lilienstraße

Dornbergerstraße

Eisenbahnstraße

Lazarusstraße

Zschochersche Allee

Allee Zur Heide

Lausener Straße

Uhlandstraße

Hallesche Straße

Quasnitzer Weg

Weg Möckernsche Straße

Mühlenstraße

Hier stehen die Blitzer am Nachmittag:

Hohentichelnstraße

Inselstraße

Hermann-Liebmann-Straße

Mariannenstraße

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Wiederitzscher Landstraße

Eutritzscher Straße

Straße Blücherstraße

Coppistraße

Ferdinand-Lassalle-Straße

Käthe-Kollwitz-Straße

Klingerweg

Marschnerstraße

