Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen – vor allem um den Schulweg sicherer zu machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig :

Uhlandstraße ( Schulweg )

) Gemeindeamtsstraße ( Schulweg )

) Ernst-Keil-Straße

Ludwig-Hupfeld-Straße

Wundtstraße

Lößniger Straße

Straße Georg-Maurer-Straße ( Schulweg )

( ) Probstheidaer Straße ( Schulweg )

) Roßstraße ( Schulweg )

) Naunhofer Straße ( Schulweg )

( ) Stötteritzer Straße

Chemnitzer Straße

Käthe-Kollwitz-Straße ( Schulweg )

( ) Ferdinand-Rhode-Straße ( Schulweg )

) Karl-Heine-Straße ( Schulweg )

( ) Nonnenstraße ( Schulweg )

) Alte Dorfstraße ( Schulweg )

) Lindenpark

Geschwister-Scholl-Straße

Burghausener Straße ( Schulweg )

Das sind die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Kickerlingsberg ( Schulweg )

) Lützowstraße (Schule)

Balzacstraße ( Schulweg )

) Pfaffendorfer Straße

Essener Straße

Friedrichshafner Straße ( Schulweg )

) Ossietzkystraße ( Schulweg )

) Dortmunder Straße

Hallesche Straße ( Schulweg )

( ) Mühlenstraße

Linkelstraße ( Schulweg )

( ) Friedrich-Bosse-Straße

Ostheimstraße

Theodor-Heuss-Straße

Zweinaundorfer Straße ( Schulweg )

Straße ( ) Albrechtshainer Straße ( Schulweg )

) Teichmannstraße ( Schulweg )

) Kirchstraße ( Schulweg )

) Alte Tauchaer Straße ( Schulweg )

( ) Feldstraße ( Schulweg )

Von LVZ