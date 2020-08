Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Freitag – hier stehen sie am Vormittag:

Gerichtsweg

Salomonstraße

Eilenburger Straße

Bergstraße

Stralsunder Straße

Zeumerstraße

Wodanstraße

Cleudnerstraße

Sommerfelder Straße

Schönbachstraße

Oberdorfstraße

Schulstraße

Josephinenstraße

Elsterstraße

Kohlenstraße

Bernhard-Göring-Straße

Schomburgkstraße

Eschenweg

Ernst-Keil-Straße

Miltitzer Straße

Leipzig : Blitzer am Freitag – hier gilt am Nachmittag Vorsicht:

Geschwister-Scholl-Straße

Jenaer Straße

Saturnstraße

Nikolai-Rumjanzew-Straße

Möckernsche Straße

Straße Coppistraße

Neue Hallesche Straße

Georg-Schumann-Straße

Spittastraße

Cottaweg

Am Sportforum

Lindenauer Markt

Braunstraße

Lidicestraße

Rostocker Straße

Sosaer Straße

Georgiring

Martin-Luther-Ring

Gerberstraße

Gohliser Straße

Von LVZ