Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Freitagvormittag in Leipzig :

Arthur-Nagel-Straße

Gerhard-Ellrodt-Straße

Altranstädter Straße

Anton-Zickmantel-Straße

B 2

Koburger Straße

Knautnaundorfer Straße

Straße Brückenstraße

An der Tabaksmühle

Frau-Holle-Weg

Feldstraße

Naunhofer Straße

Lindenthaler Hauptstraße

Georg-Schumann-Straße

Zur Lindenhöhe

Diderotstraße

Theklaer Straße

Straße Rosenowstraße

Walter-Albrecht-Weg

Dortmunder Straße

Das sind die Blitzerstandorte am Freitagnachmittag in Leipzig :

Augustinerstraße

Breslauer Straße

Holzhäuser Straße

Strümpellstraße

Asternweg

Gärtnerstraße

Wiprechtstraße

Breisgaustraße

Rippachtalstraße

Uhlandstraße

Neubauernstraße

Zschochersche Allee

Ludwig-Erhard-Straße

Linnéstraße

Elisabeth-Schumacher-Straße

Kohlweg

Möckernsche Straße

Stahmelner Straße

Tresckowstraße

Bahnhofstraße

Von LVZ