Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Freitagvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Zschortauer Straße

Diderotstraße

Gypsbergstraße

Lidicestraße

B 2

Prinz-Eugen-Straße

Bornaische Straße

Straße Jahnallee

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Liviastraße

Eitingonstraße

Lützowstraße

Theresienstraße

Breitenfelder Straße

Berggartenstraße

Wiederitzscher Landstraße

Zur Lindenhöhe

Blücherstraße

Travniker Straße

Anzeige

Am Freitagnachmittag wird an diesen Orten geblitzt:

Döllingstraße

Engelsdorfer Straße

Riesaer Straße

Schulstraße

Grüne Gasse

Am Güterring

Dresdner Straße

Bernhardstraße

Lilienstraße

Inselstraße

Portitzer Straße

Straße Täubchenweg

Weißenfelser Straße

Klingenstraße

Antonienstraße

Dreilindenstraße

Gerberstraße

Menckestraße

Nordstraße

Balzacstraße

Von LVZ