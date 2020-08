Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig am Freitag: Hier wird vormittags geblitzt

Rietschelstraße

Paul-Michael-Straße

Wiprechtstraße

Karl-Heine-Straße

B2

Prinz-Eugen-Straße

Meusdorfer Straße

Straße Bornaische Straße

Straße Ritter-Pflugk-Straße

Knautnaundorfer Straße

Straße Dieskaustraße

Schönbergstraße

Hallesche Straße

Quasnitzer Weg

Weg Möckernsche Straße

Mühlenstraße

Grundstraße

BMW-Allee

Krätzbergstraße

Alte Theklaer Straße

Leipzig am Freitag: Hier finden am Nachmittag Kontrollen statt

Hohentichelnstraße

Theodor-Heuss-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Mariannenstraße

Wiederitzscher Landstraße

Eutritzscher Straße

Straße Blücherstraße

Coppistraße

Gerberstraße

Menckestraße

Nordstraße

Poetenweg

Jacobstraße

Käthe-Kollwitz-Straße

Klingerweg

Marschnerstraße

Ratzelstraße

Schönauer Ring

Gerhard-Ellrodt-Straße

Rippachtalstraße

Von LVZ