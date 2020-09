Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Hier wird vormittags geblitzt

Leipzig : Hier wird nachmittags geblitzt

Messe-Allee

Georg-Herwegh-Straße ( Schulweg )

( ) Bahnhofstraße ( Schulweg )

( ) Landsberger Straße

Gerberstraße

Zöllnerweg

Nordstraße ( Schulweg )

) Balzacstraße ( Schulweg )

) Zschochersche Allee ( Schulweg )

) Zur Heide ( Schulweg )

) Lausener Straße

Lützner Straße

Ratzelstraße (Schule)

(Schule) Saarländer Straße

Wiprechtstraße

Karl-Heine-Straße ( Schulweg )

( ) Nikolai-Rumjanzew-Straße ( Schulweg )

( ) Jenaer Straße

Gärtnerstraße ( Schulweg )

) Lausner Weg

Von LVZ