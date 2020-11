Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig

Käthe-Kollwitz-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Nonnenstraße

Gerichtsweg

Reichpietschstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Hermann-Liebmann-Straße

Kirschbergstraße

Eutritzscher Straße

Straße Berggartenstraße

Möckernsche Straße

Straße Zur Heide

Miltitzer Straße

Am Osthang

Eschenweg

Wurzner Straße

Cleudnerstraße

Braunstraße

Krätzbergstraße

Hier wird am Mittwochnachmittag in Leipzig geblitzt

Lützner Straße

Spinnereistraße

Breisgaustraße

Diezmannstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Prinz-Eugen-Straße

Semmelweisstraße

Schenkendorfstraße

Mockauer Straße

Straße Walter-Albrecht-Weg

Bautzner Straße

Kohlweg

Roßstraße

Naunhofer Straße

Prager Straße

Chemnitzer Straße

Cottaweg

Marschnerstraße

Jahnallee

Ranstädter Steinweg

Von LVZ