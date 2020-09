Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig :

Zschortauer Straße

Rosenowstraße

Dortmunder Straße

Mockauer Straße

Straße Richard-Springer-Weg

Großpösnaer Straße

Teichmannstraße

Zum Alten Seebad

Holzhäuser Straße

Albrechtshainer Straße

Straße Breslauer Straße

Schönbachstraße

Goyastraße

Eitingonstraße

Jacobstraße

Ranstädter Steinweg

Grüne Gasse

Bästleinstraße

Eilenburger Straße

Das sind die Blitzerstandorte am Mittwochnachmittag in Leipzig :

Feldstraße

Kirchstraße

Nieritzstraße

Franzosenallee

Rackwitzer Straße

Wichernstraße

Volbedingstraße

Ossietzkystraße

Riesaer Straße

Schulstraße

Hans-Weigel-Straße

Arthur-Winkler-Straße

Walter-Albrecht-Weg

Lindenstraße

Salzhandelsstraße

Stentzlerstraße

Ferdinand-Rhode-Straße

Marschnerstraße

Dreilindenstraße

Cottaweg

Von LVZ