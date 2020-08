Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Mittwoch – hier stehen sie am Vormittag:

Nieritzstraße

Breslauer Straße

Bernhardstraße

Thiemstraße

Tauchaer Straße

Krätzbergstraße

Dortmunder Straße

Friedrichshafner Straße

Zwickauer Straße

Linnéstraße

Semmelweisstraße

Mühlstraße

Kohlweg

Theresienstraße

Blochmannstraße

Eutritzscher Straße

Wurzner Straße

Theodor-Heuss-Straße

Klettenstraße

Arnoldplatz

Leipzig : Blitzer am Mittwoch – hier gilt am Nachmittag Vorsicht:

Ölhafenstraße

Viertelsweg

Salzhandelsstraße

Delitzscher Landstraße

Erich-Zeigner-Allee

Jacobstraße

Liviastraße

Dreilindenstraße

Kickerlingsberg

Berggartenstraße

Sasstraße

Tresckowstraße

Ferdinand-Lassalle-Straße

Karl-Tauchnitz-Straße

Marschnerstraße

Jahnallee

Dachsstraße

Goldene Hufe

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Von LVZ