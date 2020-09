Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Hier wird vormittags geblitzt

Leipzig : Hier wird nachmittags geblitzt

Rosenowstraße (Schule)

Dortmunder Straße

Gypsbergstraße

Lidicestraße (Schule)

Johann-Adolf-Straße ( Schulweg )

( ) Georg-Maurer-Straße ( Schulweg )

( ) Koburger Straße

Matzelstraße

Lilienstraße ( Schulweg )

( ) Inselstraße (Schule)

Nürnberger Straße (Schule)

(Schule) Täubchenweg

Paul-Michael-Straße

Kickerlingsberg ( Schulweg )

) Gohliser Straße

Yorckstraße ( Schulweg )

( ) Gustav-Esche-Straße

Neue Hallesche Straße

Von LVZ