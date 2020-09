Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Mittwochvormittag in Leipzig :

: Heinrich-Heine-Straße

Beckerstraße

Rietschelstraße

Paul-Michael-Straße

Teichmannstraße

Störmthaler Straße

Straße Bornaer Straße

Roßstraße

Bernhard-Göring-Straße

Brandstraße

Meusdorfer Straße

Straße Wolfgang-Heinze-Straße

Mockauer Straße

Straße Volbedingstraße

Simon-Bolivar-Straße

Balzacstraße

Fritz-Reuter-Straße

Göbschelwitzer Straße

Straße Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Das sind die Blitzerstandorte am Mittwochnachmittag in Leipzig :

Friedrich-Ebert-Straße

Ferdinand-Rhode-Straße

Gottschedstraße

Nürnberger Straße

Dorfstraße

Hans-Weigel-Straße

Zum Alten Seebad

Karl-Friedrich-Straße

Delitzscher Landstraße

Messe-Allee

Eisenacher Straße

Nordstraße

Wichernstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Semmelweisstraße

Mühlstraße

Rathenaustraße

Jacobstraße

Rackwitzer Straße

Georgiring

Von LVZ