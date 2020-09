Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Donnerstagvormittag in Leipzig :

: Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Eutritzscher Straße

Theresienstraße

Goethesteig

Lößniger Straße

Georg-Maurer-Straße

Wundtstraße

Karl-Siegismund-Straße

Bernhardstraße

Josephinenstraße

Liebigstraße

Seehausener Straße

Gypsbergstraße

Coppistraße

Lützowstraße

Roßplatz

Karl-Liebknecht-Straße

Schleußiger Weg

Weg Kurt-Eisner-Straße

Das sind die Blitzerstandorte am Donnerstagnachmittag in Leipzig :

Sommerfelder Straße

Martinstraße

Baalsdorfer Straße

Straße Engelsdorfer Straße

Oststraße

Am Güterring

Kolmstraße

Russenstraße

Hans-Marchwitza-Straße

Willi-Bredel-Straße

Connewitzer Straße

Straße Probstheidaer Straße

Straße Südtangente

Breitenfelder Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Althener Straße

Straße Arnoldplatz

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Von LVZ