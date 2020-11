Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Mittwochvormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Ludwig-Hupfeld-Straße

Merseburger Straße

Tucholskystraße

Sandberg

Zadestraße

Naunhofer Straße

Teichmannstraße

Roßstraße

Könneritzstraße

Oeserstraße

Käthe-Kollwitz-Straße

Ferdinand-Lasalle-Straße

Klettenstraße

Paunsdorfer Straße

Straße Goldene Hufe

Portitzer Allee

Muldentalstraße

Kirchstraße

Alte Tauchaer Straße

Feldstraße

Anzeige

Am Mittwochnachmittag wird an diesen Orten geblitzt:

An den Linden

Demmeringstraße

Schomburgkstraße

Lindenauer Markt

Johann-Adolf-Straße

Georg-Maurer-Straße

Koburger Straße

Matzelstraße

Zschochersche Allee

Zur Heide

Lausner Weg

Lützner Straße

Paul-Michael-Straße

Kickerlingsberg

Goyastraße

Gohliser Straße

Alte Seehausener Straße

Tauchaer Straße

Krätzbergstraße

Wodanstraße

Von LVZ