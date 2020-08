Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig am Mittwoch: Hier wird vormittags geblitzt

Miltitzer Straße

Sandberg

Sportplatzweg

An den Linden

Bahnstraße

Radefelder Weg

Rittergutsstraße

Travniker Straße

Zschortauer Straße

Essener Straße

Mockauer Straße

Straße Stralsunder Straße

Seumestraße

Eschenweg

Lützner Straße

Gundorfer Straße

Straße Wurzner Straße

Straße Am Güterring

Eilenburger Straße

Stötteritzer Straße

Leipzig am Mittwoch: Hier finden am Nachmittag Kontrollen statt

Lutherstraße

Gerichtsweg

Schulze-Delitzsch-Straße

Bergstraße

Rackwitzer Straße

Dortmunder Straße

Salomonstraße

Talstraße

Ernst-Keil-Straße

Demmeringstraße

Schomburgkstraße

Rückmarsdorfer Straße

Lindenstraße

Hannoversche Straße

Max-Liebermann-Straße

Tresckowstraße

Walter-Markov-Ring

Althener Straße

Dorfstraße

Kärrnerstraße

