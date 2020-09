Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Mittwoch an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Vormittag in Leipzig :

Dornbergerstraße ( Schulweg )

) Willi-Bredel-Straße (Schule)

(Schule) Franzosenallee (Schule)

Russenstraße

Schönefelder Allee ( Schulweg )

) Eisenbahnstraße (Schule)

Rosa-Luxemburg-Straße ( Schulweg )

( ) Gustav-Adolf-Straße

Händelstraße ( Schulweg )

) Brandiser Straße ( Schulweg )

( ) Muldentalstraße ( Schulweg )

) Liebertwolkwitzer Straße

Sportplatzweg

Miltitzer Straße

Saturnstraße ( Schulweg )

) Weimarer Straße ( Schulweg )

( ) Neubauernstraße

Schönauer Ring ( Schulweg )

) Gärtnerstraße ( Schulweg )

) Lausner Weg

Das sind die Blitzerstandorte am Nachmittag in Leipzig :

Lazarusstraße ( Schulweg )

) Volbedingstraße ( Schulweg )

) Löbauer Straße ( Schulweg )

( ) Stöhrerstraße

Cottaweg

Marschnerstraße (Schule)

Jahnallee ( Schulweg )

) Ranstädter Steinweg

Elisabeth-Schumacher-Straße ( Schulweg )

( ) Hohentichelnstraße

Torgauer Straße (Schule)

Riesaer Straße (Schule)

(Schule) Engelsdorfer Straße ( Schulweg )

( ) Opalstraße ( Schulweg )

) Paunsdorfer Allee

Am Sommerfeld ( Schulweg )

( ) Rackwitzer Straße

Adenauerallee

Berliner Straße ( Schulweg )

( ) Ludwig-Erhard-Straße

Von LVZ