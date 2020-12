Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Am Vormittag wird an diesen Orten geblitzt:

Spinnereistr.

Plautstr.

Saalfelder Str.

Groitzscher Str.

Antonienstr.

Brünnerstr.

Diezmannstr.

Jenaer Str.

Kirschbergstr.

Georg-Schumann-Str.

Goyastr.

Gohliser Str.

Göteborger Str.

Seehausener Str.

Walter-Albrecht-Weg

Rosenowstr.

Bornaer Str.,

Alte Tauchaer Str.

Chemnitzer Str

Leinestr

Hier stehen die Blitzer am Nachmittag:

Anton-Zickmantel-Str.

Knautnaundorfer Str.

Dieskaustr.

Schönbergstr.

Bahnstr.

Neue Hallesche Str.

Rittergutsstr.

Travniker Str.

Wittenberger Str.

Berggartenstr.

Blochmannstr.

Viertelsweg

Miltitzer Str.

Sandberg

Am Osthang

An den Linden

Sommerfelder Str.

Ludolf-Colditz-Str.

Breslauer Str.

Naunhofer Str.

