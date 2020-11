Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Montagvormittag in Leipzig

Wiederitzscher Straße

Virchowstraße

Viertelsweg

Hannoversche Straße

Bästleinstraße

Alte Theklaer Straße

BMW-Allee

Rosenowstraße

Seumestraße

Schönbergstraße

Knautnaundorfer Straße

Straße Kloßstraße

Paunsdorfer Straße

Straße Arnoldplatz

Engelsdorfer Straße

Diamantstraße

Am Ritterschlößchen

Heinrich-Heine-Straße

Bahnstraße

Quasnitzer Weg

Hier wird am Montagnachmittag in Leipzig geblitzt

Göbschelwitzer Straße

Seehausener Allee

Am Schenkberg

Stentzlerstraße

Georgiring

Martin-Luther-Ring

Elsterstraße

Roßplatz

Otto-Schmiedt-Straße

Saarländer Straße

Hans-Driesch-Straße

Dr.-Hermann-Duncker-Straße

Riemannstraße

Richard-Lehmann-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Beethovenstraße

Althener Straße

Straße Klettenstraße

Goldene Hufe

Hans-Weigel-Straße

Von LVZ