Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Freitag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Das sind die Blitzerstandorte am Freitagvormittag in Leipzig :

Straße des 18. Oktober

Elsterstraße

Gerichtsweg

Windmühlenstraße

Am Sommerfeld

Theodor-Heuss-Straße

Döllingstraße

Hohentichelnstraße

Saalfelder Straße

Gemeindeamtsstraße

Hans-Driesch-Straße

Lützner Straße

Sasstraße

Blochmannstraße

Radefelder Weg

Hans-Beimler-Straße

Martin-Luther-Ring

Talstraße

Am Sportforum

Zöllner Weg

Das sind die Blitzerstandorte am Freitagnachmittag in Leipzig :

Beckerstraße

Spittastraße

Saarländer Straße

Plautstraße

Gerberstraße

Menckestraße

Liviastraße

Löhrstraße

Klingerweg

Eitingonstraße

Roscherstraße

Goyastraße

Richard-Lehmann-Straße

Arno-Nitzsche-Straße

Franzosenallee

Nieritzstraße

Stralsunder Straße

Torgauer Straße

Göteborger Straße

Simon-Bolivar-Straße

Von LVZ