Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Leipzig : Blitzer am Montagvormittag

Spinnereistraße

Weißenfelser Straße

Saalfelder Straße

Groitzscher Straße

Antonienstraße

Brünnerstraße

Klingenstraße

Jenaer Straße

Kirschbergstraße

Georg-Schumann-Straße

Goyastraße

Gohliser Straße

Essener Straße

Seehausener Straße

Walter-Albrecht-Weg

Rosenowstraße

Bornaer Straße

Alte Tauchaer Straße

Chemnitzer Straße

Leinestraße

Leipzig : Blitzer am Montagnachmittag

Lilienstraße

Dornbergerstraße

Eisenbahnstraße

Lazarusstraße

Stahmelner Straße

Straße Gartenwinkel

Gustav-Esche-Straße

Quasnitzer Weg

Weg Virchowstraße

Berggartenstraße

Blochmannstraße

Viertelsweg

Albrechtshainer Straße

Arthur-Winkler-Straße

Baalsdorfer Straße

Straße Paunsdorfer Straße

Straße Sommerfelder Straße

Ludolf-Colditz-Straße

Breslauer Straße

Naunhofer Straße

Von LVZ