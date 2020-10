Leipzig

Autofahrer in Leipzig müssen sich am Montag wieder an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeitsüberprüfungen gefasst machen. Wo die Blitzer des Ordnungsamts in der Messestadt aufgebaut sind, erfahren Sie hier.

Die Blitzerstandorte am Montagvormittag in Leipzig

Ludwig-Erhard-Straße

Dresdner Straße

Reichpietschstraße

Täubchenweg

Dorfstraße

Kleinpösnaer Straße

Straße Zum Alten Seebad

Richard-Springer-Weg

Delitzscher Landstraße

Baaderstraße

Delitzscher Straße

Hans-Oster-Straße

Arthur-Winkler-Straße

Brandiser Straße

Baalsdorfer Straße

Straße Kärrnerstraße

Theklaer Straße

Straße Rosenowstraße

Cleudnerstraße

Tauchaer Straße

Die Blitzerstandorte am Montagnachmittag in Leipzig

An der Tabaksmühle

Frau-Holle-Weg

Willi-Bredel-Straße

Connewitzer Straße

Straße Lützschenaer Straße

Straße Leipziger Straße

Burghausener Straße

Merseburger Straße

Blochmannstraße

Eitingonstraße

Poetenweg

Otto-Schmiedt-Straße

Richard-Lehmann-Straße

Schönbachstraße

Franzosenallee

Nieritzstraße

Bästleinstraße

Torgauer Straße

Göteborger Straße

Georg-Herwegh-Straße

